Norte possui concursos com salários até R$ 30 mil; confira

Franciane Silva – Da Redação Dia a Dia Notícia

Concursos públicos com vagas voltadas para os estados da região Norte estão com inscrições abertas para diversos níveis de atuação, com salários que variam de R$ 3 mil a R$ 30 mil. Os concursos são uma das opções que oferecem força de trabalho para aqueles que estão à procura, concedendo acesso a empregos ou cargos públicos em um órgão, autarquia ou empresa pública. O Dia a Dia Notícia realizou um levantamento dos concursos em andamento em diversas cidades da região Norte, confira!

Acre

O concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Acre passou por sua primeira retificação, o edital agora conta com a inclusão de novos cargos, aumento no número de vagas ofertadas e reabertura das inscrições. O certame passa a ofertar 669 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os níveis médio e superior.

De acordo com o edital de retificação, foram incluídos os cargos de auxiliar em saúde bucal, técnico em contabilidade, técnico em enfermagem, técnico em manutenção de computadores, gestor em saúde coletiva, biomédico e médico veterinário.

O prazo de inscrição foi reaberto no dia 15 de agosto e irá se encerrar no dia 12 de setembro. O cadastro por ser efetuado por meio do site da banca organizadora do processo de seleção, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). As taxas custam R$ 53,00 para cargos de nível médio e técnico e R$ 72,00 para nível superior.

A aplicação das provas está prevista para ocorrer no mês de outubro, as oportunidades são para ampla concorrência e pessoas com deficiência, distribuídas em diferentes localidades. Os salários iniciais variam de R$ 1.392,81 a R$ 11.096,93.

