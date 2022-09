MEC lança edital do curso de Multiplicadores em Bioeconomia

Com o intuito de fomentar os conceitos da bioeconomia e da economia verde, que permitem aos setores produtivos a realização do trabalho com baixo impacto ambiental, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), do Ministério da Educação, iniciará o processo de seleção para a participação no Curso de Multiplicadores em Bioeconomia para a Amazônia Legal. As instituições ofertantes da Educação Profissional e Tecnológica podem se inscrever durante o período de 5 a 25 de setembro. A iniciativa integra o Projeto Profissionais do Futuro – Competências para a Economia Verde – que visa ampliar a formação de técnicos e qualificação profissional para o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis.

A seleção tem como foco os estados da Amazônia Legal, que é composta pelo Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Roraima. Poderão participar as instituições, desses estados, pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, aos serviços nacionais de aprendizagens e às redes de ensino dos estados e autarquias estaduais especializadas em Educação Profissional e Tecnológica. Serão disponibilizadas 270 vagas para a formação de multiplicadores, sendo 30 para cada estado. Após a realização do curso de capacitação, as instituições deverão implementar Itinerários Formativos para qualificação profissional de trabalhadores nas cadeias produtivas e de valor da Bioeconomia, tendo como referência o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), podendo se dar por meio de certificações intermediárias de cursos técnicos de nível médio, considerando-se as ocupações previstas na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), descritas no edital. Para multiplicar o curso ofertado, as instituições definirão grupos preferenciais a serem atendidos, entre eles: agricultores familiares, mulheres, jovens, povos indígenas, comunidades tradicionais e grupos vulneráveis, bem como outros profissionais da área de bioeconomia, indicando até 10 profissionais a serem capacitados. Para acessar o edital clique aqui. Profissionais do Futuro O projeto visa aumentar as perspectivas de emprego dos egressos da Educação Profissional e Tecnológica em setores de sustentabilidade da economia brasileira. Além disso, visa contribuir para a modernização do sistema de educação com base em experiências internacionais. Entre as estratégias metodológicas do projeto serão realizadas o mapeamento específico das profissões nos setores relevantes para a economia verde, a definição e construção dos conteúdos a serem inseridos em cursos e itinerários formativos e a capacitação de docentes e instrutores. Para conhecer mais informações sobre o projeto, clique aqui.