O Ibade informa que está publicado o resultado dos recuros de pedidos de isenção ao concurso da Câmara de Vereadores de Acrelândia. Os indeferidos podem pagar o boleto de inscrição até o próximo dia 9 de setembro.

Veja o que diz o Ibade:

“Informamos que estão disponíveis as respostas aos recursos e o resultado final dos pedidos de isenção.

O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 09/09/2022 e gerar o boleto bancário disponível no site para impressão até as 15h do último dia de pagamento, considerando o horário do Estado do Acre.

Cordialmente,

Coordenação de Concursos

02/09/2022, 11h27”

Acesse aqui o resultado: https://cdn-ibade.selecao.site/edital/1/32/436d1860c8de66611350aa1491aeca6a.pdf