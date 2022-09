O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região assinou na quinta-feira (25/8) o contrato com a Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pela organização e aplicação das provas do concurso público que visa o provimento de cargos do quadro de pessoal na Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre. Com isso, inicia-se oficialmente os preparativos para a definição do edital e cronograma do certame.

O próximo concurso de servidores abrangerá cargos de nível médio e superior, nas áreas administrativa e judicial. São oportunidades nos cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária, Analista Judiciário – Área Administrativa, Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade – Oficial de Justiça Avaliador Federal, Analista Judiciário – Área Administrativa, Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação, Técnico Judiciário – Área Administrativa e Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação.

A realização do concurso foi autorizada pelo Tribunal Pleno do TRT-14, por meio da Resolução n. 042, de 28 de junho de 2022. Conforme previsão no Projeto Básico, a aplicação das provas ocorrerá nas capitais Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).

O próximo passo é a apresentação pela FCC do Projeto Executivo, no prazo máximo de cinco dias após a assinatura do contrato, onde deve constar o planejamento preliminar do concurso e o detalhamento de todos os procedimentos a serem adotados. O documento passará pela Comissão do Concurso para aprovação.