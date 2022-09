Atendendo ao requerimento de nº 32/2022 de autoria da deputada Meire Serafim (MDB), a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou uma sessão solene na manhã desta quinta-feira (01), em alusão aos 60 anos da Regulamentação da Psicologia no Brasil.

Em pronunciamento, Meire Serafim frisou que a psicologia completa seis décadas marcadas profundamente pelo compromisso com a democracia e a defesa intransigente dos direitos humanos, em busca de uma sociedade menos desigual.

“Com mais de 440 mil profissionais registrados, esta ciência e profissão está em cada canto que a sociedade precisa: nas clínicas, na saúde, na assistência social, na justiça, na segurança pública, no trânsito e nos esportes, sempre atenta ao cuidado e à proteção integral. Uma profissão linda e importante que merece todo o nosso respeito e admiração”, disse.

Losiley Alves Pinheiro, Conselheira-Diretora do Conselho Federal de Psicologia (CFP), disse que a psicologia tem contribuído na promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas, grupos e instituições.

“Nós, psicólogos, estamos presentes em vários espaços e a nossa atuação se faz necessária em diversos momentos, por exemplo, durante os processos de calamidade pública, em especial, como fomos destacados como profissionais necessários no período pandêmico. Estamos presentes nas políticas públicas de saúde mental, álcool e outras drogas, no sistema de Justiça, nas escolas, enfim, estamos em todos os ambientes, tentando alcançar todos os brasileiros e brasileiras que precisam da nossa atuação qualificada e ética”, disse.

Em sua fala, Márcia Aurélia dos Santos, Conselheira Presidenta da Comissão Direitos Humanos da 24ª Região Rondônia/Acre, disse que atua como psicóloga há trinta anos. Ela falou, ainda, sobre os desafios da profissão.

“Nossa profissão assumiu um compromisso ético e político desde a sua regulamentação apesar de ter sido atravessada por uma ditadura militar, e tantos outros movimentos que trouxeram mais dor e sofrimento à nossa população. O nosso compromisso como psicólogo é com a dignidade de vida e os direitos humanos, sendo necessário denunciar as negligências sociais e contribuir para o enfrentamento de qualquer prática que dite o contrário”, enfatizou.

A estudante de psicologia e do centro acadêmico Ângela Hadad, do curso de psicologia da Ufac, Kassia Geovana Ferreira Costa, falou sobre a importância da profissão e a necessidade de mais investimentos nos serviços que atuam voltados para a saúde mental.

“Durante a graduação, aprendemos que a psicologia é a profissão da empatia. Não poderia deixar de dar meu muito obrigada aos meus professores, pois são eles que nos ensinam com muita ética, luta e cuidado, essa profissão. Me sinto privilegiada por trilhar esse caminho, mas apesar de hoje ser um dia de comemoração, também devemos refletir sobre a responsabilidade da psicologia na saúde mental da população e a necessidade de mais investimentos na área”, disse.

Deandrison de Oliveira Amaral, que participou da solenidade representando a Comissão Gestora da seção Acre do Conselho Regional de Psicologia da 24ª Região Rondônia/Acre, discorreu sobre os trabalhos desenvolvidos pela instituição.

“Nossa missão é nos colocarmos à disposição sobre a atuação profissional, tirarmos o grande medo que psicólogos têm do conselho. Desejamos ser parceiros dos psicólogos, para que a categoria se sinta acolhida. Assim, contribuímos de forma significativa. Juntos, nós podemos avançar mais”, afirmou.

Ao final da solenidade, os psicólogos foram homenageados no centro do plenário com a entrega de um certificado pelos relevantes trabalhos realizados no Estado.

Além dos psicólogos e deputados, participaram também da sessão solene, Patrícia Rêgo, procuradora de Justiça do Ministério Público do Acre, e Danilo Lovisaro, Procurador Geral de Justiça do MP do Acre.