O programa deste sábado, 3 de setembro, é jantar no Quintal do Geleia com show de Lara Pontes e Quinteto a partir das 19h.

O espaço é de qualidade e o público é exigente. Portanto, pode esperar o fino da bossa e do samba e atendimento impecável.

Rua Minas Gerais, 108, Dom Giocondo, Rio Branco