Na sessão desta terça-feira (30) a vereadora Lene Petecão (PSD), destacou a aprovação da Lei de sua autoria que institui a Campanha Maio Roxo no município de Rio Branco. A campanha se dá em alusão ao dia 10 maio, data que é celebrado o Dia Mundial Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia. Com a aprovação do PL fica autorizado o Executivo realize no referido mês ações com políticas públicas voltadas para esse tema, acender luzes roxas para iluminação noturna/externas entre outras ações.

Ainda em sua fala, destacou a Lei N° 2.429 de 26 de maio de 2022, também de sua autoria que concede Atendimento Prioritário as Pessoas com Lúpus, e comemorou a aceitação de sua reivindicação de que a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco irá disponibilizar protetor solar nos postos de saúde da capital para as pessoas acometidas pela doença.

‘’Visitando a Secretaria de Saúde e lá conversei com a secretária e de fato o que mais eles pedem que também é uma prioridade e que possa de fato ter nos Postos de Saúde é um protetor solar porque a pele deles são frágeis e graças a Deus a secretária atendeu o nosso pedido, e esse protetor vai chegar às unidades’’ concluiu a vereadora.