O Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência) está alertando a população para um golpe novo na praça: o do falso integrante do Poder Judiciário que pede dinheiro em nome do instituto.

O Acreprevidência já acionou a polícia, que está tomando as medidas para conter o ato criminoso.

“O Acreprevidência não solicita transferência de valores a qualquer título”, disse Francisco Pereira, presidente do instituto. Uma nota foi emitida para esclarecer e alertar os moradores do Acre. Veja:

Nota Pública

O Governo do Estado, por meio do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), informa a todos os aposentados e pensionistas a ocorrência de um golpe no qual é utilizado o nome de um desembargador do Poder Judiciário do Acre, também se apresentando como um dos funcionários do Acreprevidência.

O Acreprevidência não solicita transferência de valores a qualquer título.

Na oportunidade, informamos que a direção do instituto já comunicou os fatos à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), bem como à Direção-Geral da Polícia Civil, para que procedam com as investigações.

A divulgação do fato tem o intuito de impedir que pessoas sejam vítimas, pois trata-se de uma tentativa de golpe.

Atenciosamente,

Francisco Alves de Assis Filho

Presidente do Instituto de Previdência do Estado do Acre