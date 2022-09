Mais de 66 mil cadastrados na Tarifa Social no Acre ganham desconto de 65% na conta de luz

66,3 mil famílias do Acre estão inscritas na Tarifa Social de energia elétrica. Essa quantidade é recorde desde quando a Energisa assumiu a concessão no Estado há quase quatro anos. Têm direito ao desconto as famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa, famílias que possuem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), ou ainda, pessoas com doença dependentes de aparelhos que demandem consumo de energia elétrica.

Vale ressaltar que o CadÚnico e o NIS têm que ser renovados a cada dois anos ou perdem a validade.

“Para não perder o benefício, o cliente precisa estar com o cadastro atualizado. Para fazer isso, o cliente precisa ir ao local indicado pela prefeitura do município onde mora. Depois que fizer isso, pode ficar tranquilo que a Energisa fará o mapeamento e se ele estiver dentro dos critérios para receber o desconto, será cadastrado sem precisar sair de casa”, explicou o gerente comercial, Roberto Vieira.

O benefício concede descontos progressivos na tarifa a famílias de baixa renda: quanto menor for o consumo da residência, maior é o desconto. As unidades consumidoras têm uma redução de 65% nos primeiros 30 kWh consumidos no mês. De 31 a 100 kWh, o desconto passa a ser de 40%. E de 101 até 220 kWh, há 10% de desconto.

De acordo com as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico que atendam aos requisitos também podem receber um desconto de até 100% nos primeiros 50 kWh consumidos no mês.

Se você tem dúvidas sobre a Tarifa Social entre em contato com a Energisa pelos canais de atendimento: aplicativo Energisa On; site: energisa.com.br ou Call Center: 0800 647 7196.