A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) suspende a partir desta quinta- feira, 1º de setembro, os atendimentos do setor de fisioterapia e reabilitação que funciona no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into).

De acordo com Duciana Araújo, presidente em exercício da Fundhacre a medida é necessária para o início das adequações e reforma do ambiente.

O retorno das atividades está previsto para o dia 12 de setembro. O informe consta de nota dirigida aos pacientes que realizam tratamento naquela unidade.