O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC estará durante todas as noites de Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul. De 1 a 4 de setembro, a entidade apresenta uma gama de serviços, tais como apresentações culturais, música e espaço infantil – idealizadas pelo Sesc no Acre – e oficinas e qualificações – idealizadas pelo Senac Acre.

Ao longo das quatro noites do evento, a Fecomércio-AC contará com a participação de Mariana Tavares nas transmissões ao vivo que a instituição disponibilizará.

Na Expoacre 2022, em Rio Branco, a instituição já contou com um estande que reuniu empresários, crianças, comerciários e civis. Na entrevista concedida durante a primeira transmissão da Fecomércio-AC na Expoacre, Leandro Domingos, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, comentou um pouco sobre o crescimento do comércio varejista.

Estamos com níveis bons, quando comparados nacionalmente. Nós, acreanos, temos inúmeras potencialidades e também dificuldades, mas acreditamos que o empresário acreano tem esperança, está esperançoso para os próximos anos”, falou Domingos.