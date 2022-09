Expoacre Juruá começa às 17h e vai até 3h da manhã de sexta (2)

Nesta quinta-feira, 1º de setembro, será realizada no Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul, a abertura da Expoacre Juruá 2022.

Confira a programação:

17h – Abertura da Expoacre Juruá 2022;

18h–Abertura ao público dos estandes de exposições (Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria Municipal de Saúde, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento;

20h- Início das atividades musicais nos palcos principal e alternativo; 20h- Abertura oficial do Rodeio;

0h–Fechamento dos estandes de Exposições;

3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre Juruá 2022.