Conforme solicitação do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) procede com a divulgação do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT destinado ao cadastramento de peritos, levando ao conhecimento dos médicos, sobretudo os recém-formados, a possibilidade de se cadastrarem no referido sistema.

Os médicos interessados em prestar serviços de perícia deverão se cadastrar no sistema eletrônico, acessando a página do Tribunal, aba “Serviços”, selecionando a opção “Cadastro de peritos” e, depois, a opção “Usuário Externo”, “Cadastro”, o que possibilitará ao profissional cadastrado, após validado o seu cadastro, atuar como perito nos processos trabalhistas que tramitam no tribunal, quando designado pelo magistrado.

No caso de eventuais dificuldades verificadas no ato de preenchimento do cadastro e/ou juntada de documentos poderão obter auxílio da Secretaria Judiciária de 1º Grau, via balcão virtual, e-mail: judiciaria1@trt14.jus.br ou telefones (69) 3218-6402 / 6403.