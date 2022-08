Queimadas provocam danos à saúde e à rede elétrica no Acre

Com o período de seca, aumentam as chances das queimadas urbanas e rurais que causam prejuízos às comunidades, colocam vidas em perigo e também afetam o fornecimento de energia elétrica.

“As queimadas próximas à rede elétrica podem provocar o desligamento de energia. Mesmo sem atingir a rede, elas colocam em risco o fornecimento, já que não é necessário que as chamas encostem nos cabos para provocar curtos-circuitos. O calor das queimadas pode provocar ocorrências como o rompimento de cabos e danos aos equipamentos”, explica o coordenador de segurança da Energisa Acre, Marcelo Martins.

Além de causar danos ao meio ambiente, colocar a natureza, plantas e animais em perigo, a ocorrência de queimadas provoca danos à saúde, principalmente em períodos mais secos como este. Quem sofre com doenças respiratórias, tem sua saúde abalada.

“Seja no campo ou na cidade, as pessoas devem redobrar a atenção. Orientamos o produtor rural a se informar com os órgãos responsáveis, como a Secretaria de Meio Ambiente ou Sindicato Rural de sua cidade, onde poderá obter orientações sobre técnicas que substituam a necessidade de uma queimada”, instrui Marcelo.

Todos os anos, as queimadas provocam grandes prejuízos, tais como empobrecimento do solo, poluição, danos às redes de eletricidade, além de acidentes rodoviários. Diante disso, ao identificar um foco de incêndio, informe ao Corpo de Bombeiros. Se for próximo às redes elétricas, avise também à Energisa pelo aplicativo Energisa On ou por meio da Gisa, atendente virtual (www.gisa.energisa.com.br) ou pelo Call Center 0800 647 7196.

Confira as dicas

Não faça queimadas para limpar pastagem ou plantio agrícola;

Quando acender uma fogueira, posteriormente apague as cinzas com água, para que o vento não leve as brasas para matas, terrenos baldios ou lixões. Nunca faça perto da rede elétrica;

Nunca jogue pontas de cigarro ou fósforos acesos em lixeiras, às margens de rodovias ou próximo a qualquer tipo de vegetação;

Não queime o lixo doméstico;

Confira outras orientações sobre segurança e de como evitar queimadas nas redes sociais e no canal da Energisa no You Tube.