DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

EDITALCONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO C-FSD-FN T I E II/2022

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS RESERVAS AO CONCURSO AO C-FSD-FN TURMA II/2022

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, em conformidade com o previsto no subitem 6.13, do Edital do referido concurso, publicado no DOU nº 10 de 15 de janeiro de 2021, convocou os candidatos abaixo relacionados, oriundos da relação de candidatos reservas constantes da convocação final, publicada no DOU nº 144 de 01 de Agosto de 2022, para a apresentação, visando ao preenchimento da oferta de vagas previstas

28846-2; 30158-3; 32751-3; 11905-2; 21015-5; 18742-6; 27779-8; 11924-7.

ANDERSON JESUS DA SILVA

Capitão de Mar e Guerra (FN)Chefe do Departamento