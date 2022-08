Com mais de 200 expositores, Expoacre Juruá prevê movimentar R$6 milhões a partir desta quinta, 1/9

Espaço da Expoacre Juruá está nos preparativos finais para início da feira nesta quinta, 1 de setembro.

A Expoacre Juruá, em sua 17ª edição, será realizada entre esta quinta-feira, 1º, e domingo, 4, no estacionamento da Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Mais de 200 expositores já estão confirmados para participação da feira, além também dos estandes institucionais que vão estar apresentando as ações dos órgãos públicos.

De acordo com o Sebrae, a expectativa de movimentação financeira é de aproximadamente R$ 6 milhões em negócios.

O espaço de shows, que ficará ao lado da Arena do Juruá, está sendo montado para o início das atrações, que iniciam já no dia 1º.

Os organizadores da feira fecharam com a prefeitura o transporte público do público ao evento por meio de vans.

Um dos diferenciais da feira o MMA, acontece no último dia de feira, 4 de setembro, dentro da Arena Juruá e é um dos grandes atrativos desta edição.

(Nayara Lessa/Pedro Devani)