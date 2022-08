DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL

EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2022 – (EA CFS 2 2022)

O Comandante da EEAR torna pública a relação de candidatos matriculados no Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o Segundo Semestre do Ano de 2022 – (EA CFS 2 2022).

OPÇÃO 01 – Ambos os Sexos – Aeronavegante: ADRIA DE FARIAS PAIVA MAMEDE ALVES-9305497,ALVARO SOUZA DE SALES-9299936, ANA LUISA DE OLIVEIRA SILVA-9289224, ANA LUIZA BARTZ-9308365, ARAUDSON SANDERSON SANTOS DE ARAUJO-9288260, ARTHUR VIANEL GOMES-9292827, BEATRIZ SILVA PAES-9308914, EMANOELLI BARRETO DE OLIVEIRA-9307142, ESTER ALVES PINTO-9315396, FERNANDA BEATRIZ CARVALHO CEZARIO TAVARES CORREA-9314530, GABRIEL LOPES CHABUDE-9300127, HENRIQUE MARCONDES DIAN-9294726, JEAN CARLO MOREIRA DOS SANTOS-9290092, JOAO VITOR DE ARAUJO SILVEIRA-9301924, JOSE RYCARDDO NASCIMENTO FREITAS-9293527, JOSIANE CARDOSO ROCHA-9297787, LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS-9298175, LETICIA PAES DE FARIA-9288190, MARCOS VINICIUS PEREIRA SANTOS-9286651, MATEUS DA LUZ MATOS CEZAR-9307261, MATHEUS EDUARDO SILVA DE ALMEIDA-9295627, MATHEUS PEREIRA ORSI-9299711, MAURICIO JESUS DA SILVA JUNIOR-9301728, NATA FELIPE GARCIA-9300139, NATHALIE LUANA DE OLIVEIRA-9303785, PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS ANTUNES-9306002, PEDRO HENRIQUE MARTINS GUEDES-9293717, PEDRO LUCAS LEITE CARVALHO-9303747, SIGRID RODRIGUES SANTOS-9299922, VINICIUS ROCHA DOS SANTOS-9302022, YANKA DOS SANTOS CHAVES RUIZ-9287855. OPÇÃO 02 – Somente Sexo Masculino – Não Aeronavegante: CAIO SILVA DA COSTA-9286831, DIEGO GONCALVES VIANA-9301888, FELIPE CARVALHO FREIRE-9304806, FELIPE DE MELO BARROS-9306566, GABRIEL BERTOLETTI BAROZZI-9306222, GABRIEL BEZERRA DA SILVEIRA-9317475, GLEYSON MAYCON MARQUES AGUIAR-9293011, GUILHERME PAULINO DA CUNHA-9313295, HENRIQUE COLACO PEREIRA-9316534, JONATAS ISRAEL DA SILVA DELGADO MENDES-9299695, LEONARDO MIRANDA GARCEZ-9295959, LUCAS CARDOSO RAFAEL DE OLIVEIRA-9320712, LUCAS COSTA TAVARES XIMENES-9290559, LUCAS DIAS NOGUEIRA-9295468, LUIS GABRIEL SOARES MARQUES-9314920, LUIZ FELIPE COSTA DOS SANTOS-9307092, LUIZ FILIPE DE ALMEIDA THOMAZ-9311676, LUIZ OTAVIO DO CARMO SILVA-9293020, MARCELO GAVA COELHO FILHO-9303806, MARCOS FREDERICO LOPES DA SILVA GONCALVES-9302755, MATEUS DA COSTA MARTINS-9293944, MATEUS RODRIGO KANUPP DENEVITZ PASSOS-9304098, MATHEUS ANDRE DOS SANTOS CARVALHO-9287241, * MATHEUS ANTONIO TERRA DA SILVA-9216874, MATHEUS VINICIUS RICCI-9294507, PEDRO HENRIQUE MORAES RODRIGUES FERREIRA-9297260, RAFAEL MOURA MACHADO-9296417, RENATO MANCUSI RIBEIRO ESCOBAR-9292738, RHYAN CALEGARIO DA SILVA LINHARES-9301165, RODRIGO GONCALVES DE OLIVEIRA BENTO-9297977, RAFAEL SOUZA DE CASTRO-9295733. OPÇÃO 03 – Ambos os Sexos Não – Aeronavegante: ADRIANO REIS DE BARROS-9290088, AILTON CESAR DE SALES JUNIOR-9296657, ALICE VITORIA MENDES GONCALVES-9288409, AMANDA DA SILVA GONCALVES-9299383, ANA BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA-9305550, ANA LUISA GRAVE IORIO-9303327, ANA LUIZA ROMAO SIQUEIRA-9289044, ANDRE AURELIANO TOMAZ-9318706, BEATRIZ CABULON-9311566, BEATRIZ GUIMARAES DOS SANTOS LUZ-9312060, BIANCA BATISTA SILVA-9293916, BIANCA DE JESUS DO NASCIMENTO-9291150, BIANCA PEREIRA DA SILVA-9297800, BRENDOW RODRIGUES DE MATOS DE ALMEIDA-9309741, BRUNA CHAGAS DOS SANTOS-9289164, BRUNO HENRIQUE MONSORES-9288773, CAMILA VALENTE AFONSECA DE OLIVEIRA-9293287, CAMILLA RIBEIRO DE ALMEIDA-9297463, CARLOS TOME MANSSANO PERES BRAGA-9298197, CHRISTIAN MALESSA-9292585, CHRISTIANE CUNHA SILVA-9315400, CINDY DA SILVA DE CARVALHO-9291029, CLEBER THIAGO PEREIRA MONTEIRO-9289984, CRISTHIAN HEINRICH BENCKE-9292666, DANIEL DE OLIVEIRA GUARINO-9291562, DIEGO SERRA TANURE DE SOUZA-9304988, ESTHER ANSELMO DO CARMO-9287761, EYSHILA DA COSTA NASCIMENTO-9302009, FELIPE SANTOS DE ALCANTARA-9318671, FERNANDA BORGES DA SILVA-9309016, FERNANDO MARQUES VIEIRA PEREIRA-9311512, GABRIEL ALBUQUERQUE COUTINHO-9287572, GABRIEL CALEBE DE SOUZA NEVES-9296484, GABRIEL ESPOSTI BATISTA-9291091, GABRIEL MEDEIROS FERREIRA-9289023, GABRIEL OLIVEIRA DE SOUSA-9306004, GABRIEL PEDRO SOARES-9290828, GABRIEL SILVA DE SOUZA-9286735, GABRIEL SOARES ARAUJO-9302111, GABRIELA SCHUINA DE CARVALHO SOUZA-9289410, GABRIELLA EMANUELLE DOS SANTOS LOPES-9294536, GABRIELLA VICTORIA DA COSTA VIEIRA SULTANUM-9292966, GUILHERME DA HORA WANDERLEY-9289369, GUSTAVO CANDIDO DOS SANTOS MOTA-9292747, HENRIQUE HIDEO HASEGAWA-9293823, IGOR CASTRO DOS SANTOS-9286882, IGOR CORREA DE SOUZA DOS SANTOS-9295070, IGOR MCDONALD DE SOUZA COUTO-9296894, ISMAEL DOS SANTOS SILVA-9286937, JOAO GUILHERME DE SOUZA CARVALHO-9288428, JOAO PEDRO CARRASCOSA MARTINS-9306581, JOAO PEDRO DO NASCIMENTO NETO-9294404, JORGE DE FREITAS ESTEVAO-9292348, JOSUE MOURA DOS SANTOS-9297284, JOYCE DE OLIVEIRA DA SILVA-9301315, JULIA DA COSTA MIRANDA-9288509, JULIANA EVANGELISTA DE LIMA-9287706, LARA DE PAIVA SOARES CABRAL-9300760, LARA HANNA FERRAZ CURI-9288944, LARISSA LUIZA DOS SANTOS-9291450, LEANDRO CANDIDO SILVA JUNIOR-9292317, LETICIA DE SOUZA DOS SANTOS-9297983, LOURDES RAQUEL DA SILVA MELO-9287257, LUAN GABRIEL DE ARAUJO-9304533, LUANA MENDES DA SILVA-9291482, LUANE CRISTINA BRAGA MORAES-9305392, LUCAS DA SILVA VIEIRA-9308830, LUCAS GABRIEL BARBATO DE SOUZA-9287621, LUCAS GALVAO FERREIRA DA SILVA-9301633, LUCAS WHYNDSON PEREIRA DA PAZ-9287784, LUIZ GUSTAVO SANTANA JUNIOR-9288397, MANUELA BRITO DA SILVA-9294858, MARCELA FERREIRA DE LIMA-9296520, MARCELA PEREIRA ALVES-9287078, MARCELO SILVA ACIOLI BRANQUINHO-9307895, MARCIO GABRIEL SOUZA MARIANO-9292603, MARCOS ANTONIO MOTA SILVA-9316998, MARIA DE LOURDES DUARTE PEREIRA-9308800, MARIA EDUARDA RIBEIRO GALAXE CONDE-9286999, MARIANE VIEIRA MARQUES-9287934, MARLON SANTANA FERREIRA-9320574, MATHEUS DE SOUSA ROCHA-9296184, MAURICIO JUNIO FONROZO-9299482, MICHAEL JORGE MARTINS BRANDAO-9290224, MIGUEL PERON FERNANDES DE SOUZA-9303450, NATALIA VASCONCELOS DOS SANTOS FERREIRA-9286818, NATHAN VASCONCELOS DE ARAUJO-9287022, NAYARA ALVES DA SILVA PEREIRA-9292741, NEYLA MARIA LINHARES DA SILVA-9307120, PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARCANJO-9291036, PEDRO OTAVIO DE SOUZA DIAS-9302507, RAFAEL MAGALHAES PASSERI-9308506, RAUL PINHEIRO DE CASTRO-9319837, REGINALDO PALADINO JUNIOR-9305794, RENEE LIMA JARDIM-9294809, ROBSON DE LIMA CARDOSO-9291186, RODRIGO DA SILVA MACHADO-9303602, SAMARA KELLY DO NASCIMENTO-9302813, SARA ELEUTERIO BIANNA-9301910, SILVANO DA SILVA COSTA JUNIOR-9287976, SOFIA FERNANDES HYGINO RIBEIRO-9287819, THALES HENRIQUE DIAS MARCOLINO-9287251, THALIA RAMOS REIS-9288421, THAMY SILVA DE ASSIS-9291466, THIAGO VIEIRA LIMA RIBEIRO-9298027, TIAGO OLIVEIRA SANTOS MARAZO-9290898, VICTOR FLORIANO COSTA-9301272, VICTOR HUGO MARQUES CORREA DOS SANTOS-9310129, VICTOR LUCAS DOS PASSOS DE LIMA-9311829, VINICIUS VEZZOLI DA SILVA MATOS-9306316, VITORIA SOARES FRANCA DA CUNHA-9302229, WENDELL FABIANO SOARES CHRISTINO-9299896, YAN ALVES VANCE SAGULO-9313864, YASMIM MARQUES CALDEIRA-9291174, YURI ALVES LAIBER SIQUEIRA-9317094, JULIA GABRIELA PEREIRA MOTA-9306786, LENNON PINHEIRO DA SILVA-9313578, LORRANNE BOGADO FREITAS-9292421, LUIS FELIPE DA SILVA SANTIAGO-9302967, MATEUS HENRIQUE XAVIER SANTOS-9297901, MATHEUS COSTA DE GODOY-9306323, MILENA FERNANDA DE ALMEIDA SIQUEIRA-9289581, PAMELA DA SILVA DE ALMEIDA-9293360, STEPHANIE DIAS DE MORAIS-9287025, VICTOR HUGO MENEZES DE OLIVEIRA-9297859, * WALLYSON FREITAS DE SOUSA-9296682. OPÇÃO 04 – Ambos os Sexos – Controle de Tráfego Aéreo: ADRIANO DIAS SANTOS-9302357, ALESSANDRO GIOVANNI DE OLIVEIRA ZUCCOLO-9290865, ALICE DA COSTA PEREIRA-9288013, ANA LUISA CANEDO KLEN ROMEU-9301898, ANDRE FELIPE SILVA DE LIMA-9295889, ANDRESSA FREITAS DA SILVA-9293591, ANDREY PEREIRA PINHEIRO-9288023, ANDRIA KAYLANE AQUINO DOS SANTOS-9287306, ANNA KAROLINE CARVALHO DA SILVA-9288623, ANTONIO JOSE DE SA JUNIOR-9294291, ARTUR PEREIRA ALVES-9288743, BEATRIZ LEITE PECANHA DA SILVEIRA-9320777, BRUNA CAMPOS FALCO DUARTE-9317868, BRUNA NATALIE DOS SANTOS-9317159, BRUNO CARNEIRO SILVA-9290739, CAIO JULIAN MANGUEIRA REIS-9320798, CAIO MEDEIROS DA CONCEICAO-9295821, CAIO SOARES DA SILVA-9304316, CAMILA SANTOS SILVA-9304921, CAMILA SILVA VIDAL-9291441, CAMILLA PINTO DE MORAES-9298701, CARLOS HENRIQUE HORN DE OLIVEIRA-9299569, CAROLINA DE JESUS SOUZA-9288372, CLAUDIO GABRIEL DA SILVA BRASILEIRO-9295297, CRISTIAN BEZERRA ROSA-9315972, DANIEL FIGUEIRO FILHO-9300379, DANIEL SOARES ALVES-9309609, DIOGO OLIVEIRA DA LOJA-9310653, EDUARDA CORTINES LAXE REBITTE-9302720, EDUARDA PAVESI CHAGAS-9306883, EDUARDO MONTELES BARROS MALUF FRANCALANCI-9296849, EMANUELA CRISTHINE DA SILVA MENDONCA-9287809, EMANUELLA RIOLFE BAPTISTA-9311198, ESTEFANI TEODORO MOREIRA-9295017, ESTER AMBROSIO BRUM-9296131, * FAYANA CHRISTINA MENDONCA DE MELO-9295426, FLAVIO GABRIEL SARMENTO CORREIA-9301770, GABRIEL MASSINI SILVA-9293054, GABRIEL MOSSIA CARNIER-9306641, GABRIELA VICTORIA DA SILVA FARIAS-9288123, GABRIELA XAVIER GARCIA-9310809, GABRIELLA MARIHA NEVES PONTES-9290631, GABRIELLY MARINHO DE ARAUJO-9290657, GISELE BITTENCOURT CORREIA-9289297, GUILHERME HENRIQUE DA ROCHA-9305467, GUILHERME HOFFMAN PEREIRA-9307365, GUSTAVO COSTA XAVIER-9308925, HUGO SILVA NASCIMENTO-9303185, JEFFERSON DIAS DOS ANJOS-9301983, JOAO BOSCO SIMOES DE ASSIS JUNIOR-9313610, JOAO MARCOS DO SOUTO CARVALHO-9308770, JOAO MATEUS TAVORA CARNEIRO-9300028, JOAO VITOR CARDOSO DE SOUSA-9309243, JONATAS MARCOS ISRAEL DE PAULA MACHADO-9314248, JOSE LEONE GOMES PINHEIRO SERRANO-9300006, JULIA MARIA DOUDEMENT OLIVEIRA-9316001, JULIANA DE JESUS OLIVEIRA-9299596, KAROLINA DE ANDRADE SEVERINO-9311951, LEONARDO GOUVEA LIMA-9297325, LEONARDO PEREIRA CABRAL DA SILVA-9291409, LETICIA LEANDRO CARDOSO-9312016, LIDIA STHEFANY SILVA AVILA-9290815, LIVIA HELLEN DE SOUSA CARDOSO-9293435, LORENA DE MORAES PEREIRA DOS SANTOS-9287445, LUANNA ANDRADE GOMES DE SA-9297142, LUCAS MATEUS RIBEIRO CRUZ-9312689, LUCAS SOARES MIMURA-9320380, LUDMILA STHEFANY DE SOUSA CAMARGOS-9302844, LUIZ HENRIQUE ALVES DOS SANTOS-9300995, LUIZA MORGADO MORIELO-9296795, MAIRA PIZZO DA SILVA-9289557, MARCEL TORCHIA LYRA PEREIRA-9292677, MARCOS MATHEUS DE ALMEIDA BARBOSA-9291323, MARCUS VINICIUS MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR-9313914, MARIA EDUARDA AZEVEDO DELLA TORRE ESTEVES-9295029, MARIA FERNANDA DOS SANTOS CALAZANS-9309950, MATEUS ALBUQUERQUE DA SILVA-9303836, MAYHARA ELISE SOARES DE LIMA-9291611, MICAELY CAROLINY DE MELO-9301613, MILENA MORAIS DE MEDEIROS-9303854, NANCY MARIA MENDES PONTEIRO BRITO-9296416, NATALIA DANTAS CAMILO-9294671, NATHALIA THOMAZ MATIAS-9307210, NICOLAS VINICIUS BARBOSA DA SILVA-9290173, NURYA VITORIA SILVA FERREIRA-9288366, PATRICK ALEXANDRE SILVA FERREIRA-9292599, PAULO MARTINS FARIA MENDES-9299838, * PEDRO CORREA MENDES-9289823, PEDRO HENRIQUE ROBERT RIBEIRO ALFREDO-9294717, RAFFAEL ALTINO SOARES-9286990, RAPHAEL DOS SANTOS PEREIRA-9300418, REBECCA DE ANDRADE REIS-9296376, REGINA VITORIA DUARTE TEIXEIRA-9291808, RENATA DE JESUS ALEXANDRINO GOMES-9309260, RENATA MIRELLA DA SILVA MORAES-9306423, RUTE COSTA MENDES DA SILVA-9315391, RYANN GOULART MONTEIRO-9290592, SAMARA VIANA MARINS TEIXEIRA-9309452, SAMUEL HENRIQUE ALVES GUERRA-9306610, SARAH ALEXANDRA SANTOS DA SILVA-9308418, SARAH DE ALCANTARA FERREIRA CASTRO-9287367, SARAH LOMBARDI TEALDI-9321049, SERVULO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR-9292760, STEPHANIE WENCESLAU DOPAZO DE ANDRADE-9295712, TAYLAN DE LIMA DOS REIS-9311469, THALLES SANTANA DE CARVALHO-9297617, THAMIRIS DO VALE LOUREIRO-9302734, THIAGO DOS SANTOS BARCELOS BATISTA-9296939, THIAGO HENRIQUE SILVA XAVIER-9301408, VITOR AUGUSTO VARGAS MARTINS-9290231, VITOR SILVA FERREIRA SANTOS-9296295, YAN PATRICK MARTINS MACHADO-9310285, YASMIM DE SOUSA ANDRE-9301550, YASMIN FERNANDES DE MEDEIROS-9290125, YNGRID PEREIRA COUTO DE FIGUEIREDO-9292195, AMANDHA LEITE VIRGINIO SILVA-9287517, ANDREY DE PAULO SOUZA-9292862, ARTUR DA SILVA MONTEIRO-9306440, BRUNA VIEIRA DE CASTRO-9289763, DOUGLAS AZEVEDO BAPTISTA DE FIGUEIREDO-9300179, EVELYN MARIA FELIX DA SILVA-9287507, JOAO PEDRO DA CONCEICAO DANTAS-9297767, JOAO VICTOR EBO VARGAS-9313512, KATHELYN DE CARVALHO DA SILVA-9310393, LIVIA LYRIO JARDIM-9303164, MARCELLA ARAUJO DE OLIVEIRA-9316969, MARIA EDUARDA RABELO MAIA-9295569, MARIA PAULA BATISTA CHAVES-9304685, NATALIA DAVID DE VASCONCELOS-9288647, SUSANA FRANCIELE DE OLIVEIRA-9316682. *Candidato selecionado para a habilitação à matrícula por força de decisão judicial.

BRIG AR ANTONIO MARCOS GODOY SOARES MIONI RODRIGUES

Comandante da EEAR