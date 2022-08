Lula mantém liderança em nova pesquisa Ipec para presidente

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto, contra 32% do presidente Jair Bolsonaro na corrida eleitoral. Os foram foram divulgdos nesta segunda-feira (29) pela pesquisa Ipec, encomendada pela Globo.

O levantamento mostra que o petista e o candidato à reeleição na Presidência possuem os mesmos índices da pesquisa divulgada no dia 15 de agosto, o que indica um cenário estável na disputa.

Ciro Gomes (PDT), com 7%, Simone Tebet (MDB) com 3%, e Felipe d’Avila (Novo), com 1%, completam o top 5 no ranking dos presidenciáveis.

Nomes como Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União Brasil) não atingiram 1% das intenções de voto.

Confira o desempenho dos presidenciáveis na pesquisa:

– Lula (PT): 44%

– Jair Bolsonaro (PL): 32%

– Ciro Gomes (PDT): 7%

– Simone Tebet (MDB): 3%

– Felipe d’Avila (Novo): 1%

– Vera (PSTU): 0%

– Constituinte Eymael (DC): 0%

– Léo Péricles (UP): 0%

– Pablo Marçal (PROS): 0%

– Roberto Jefferson (PTB): 0%

– Sofia Manzano (PCB): 0%

– Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

– Branco/nulo: 7%

– Não sabe/não respondeu: 6%