O atual governador do Acre, Gladson Cameli, lidera as intenções de voto para o Governo do Estado com 51%. Jorge Viana, do PT, aparece em segundo lugar com 27%.

Mara Rocha (MDB) tem 6% e Petecão (PSD), 5%.

Para o Senado, Alan Rick tem a maior intenção de votos com 29%; Ney Amorim tem 17%, Marcia Bittar (15%), Jenilson Leite (10%), Vanda Milani (5%), Nazareth Araújo (2%) e Dimas Sandas 1%.