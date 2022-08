Auditoria do TCU no Ibama identificou tempo excessivo para conclusão de processos administrativos e demora no sistema de notificação de multas. O trabalho apontou também que há um descompasso entre o número de autuações de novos processos e o ritmo de julgamentos em primeira instância no Ibama.¿¿

A lentidão na tramitação dos processos administrativos amplia o risco de prescrição e impunidade. A estimativa é de que 4.728 prescrevam em 2022; 16.705, em 2023; e 37.204, em 2024.¿¿¿

Outro problema destacado pelos auditores é a desigualdade de desempenho do órgão nos estados. Minas Gerais conseguiu julgar em primeira instância 248.8% dos processos autuados em 2019, enquanto no mesmo período o Distrito Federal concluiu apenas 34,6%.¿

O TCU fez recomendações e concedeu prazo de 60 dias para o Ibama elaborar um plano de ações, incluindo cronograma, definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem adotadas com vistas a superar os problemas encontrados