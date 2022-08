Nesta segunda-feira, 29, iniciou a aplicação da prova oral aos candidatos que concorrem a vaga de Juiz de Direito Substituto, do Poder Judiciário do Acre. Nas manhãs e tarde de domingo, 28, foram realizados os sorteios que definem a ordem de cada um dos 15 candidatos e os pontos.

A presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, participou da abertura do sorteio no domingo, e nesta segunda-feira, esteve acompanhada do desembargador Laudivon para a abertura da aplicação da prova oral. São 178 candidatos, divididos em grupos de 15 pessoas por dia. Serão 12 dias consecutivos de provas.

O Poder Judiciário do Acre está disponibilizando 15 vagas para Juiz de Direito Substituto. A comissão do concurso é formada pela presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio Mendes, e os desembargadores Laudivon Nogueira e Júnior Alberto.

Junto a comissão julgadora e na presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), Rodrigo Aiache, a presidente do TJAC falou da conquista que foi realizar o concurso em sua gestão. “A atual administração, a qual tenho ao meu lado o vice-presidente, desembargador Roberto Barros, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio Mendes, fez um grande esforço para a realização deste concurso, que vai possibilitar melhorarmos ainda mais a prestação dos serviços aos cidadãos”, disse.

Desembargadora Waldirene Cordeiro também desejou sorte aos candidatos. “Desejamos sorte a todos vocês, esperamos que tudo corra bem. Se tudo der certo e o orçamento também, chamaremos os 15 aprovados, pois a necessidade é muito grande. Somos o único Tribunal sem juiz substituto. São 54 magistrados de 1º grau acumulando diversas varas, então a necessidade dos senhores é extremamente forte. Desejamos sorte a todos”, ressaltou.

A comissão examinadora é cordenada por Maria Clara Osuna Diaz Falavigna, Fabio Aguiar Munhoz Soares Lauro Ishikawa Jeferson Moreira de Carvalho Maria Domitila Prado Manssur Mariana Barboza Baeta Neves Matsushita Suplentes: Cristiane Druve Tavares Fagundes Daniel Alberto Casagrande Josialdo Aparecido Batista Ferreira.

Os sorteios dos pontos estão sendo realizados sempre 24h antes da arguição. Depois de finalizado o sorteio é disponibilizado imediatamente no site da Fundação VUNESP, nos formulários dos candidatos.www.vunesp.com.br.

Veja como participar da sessão pública da prova oral, clique aqui!