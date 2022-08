Um crime ambiental à vista de todo mundo: “Esgoto está matando o rio Acre e não fazem nada”

O Rio Acre está sofrendo.Sérias ameaças humanas e outras relacionadas às mudanças climáticas penalizam duramente o principal manancial abastecedouro da capital do Acre.

A visão atual, por exemplo, é um de um rio muito seco, definhando bem na frente das autoridades que andam muito ocupadas com suas campanhas eleitorais e fecham os olhos não somente à seca do rio mas ao fumaceiro das queimadas.

Mas há sempre alguém para denunciar o descaso:

Na sessão da quinta-feira passada (25) o vereador Ismael Machado (PSDB) voltou a abordar a respeito da negligência do Estado com o depósito in natura do esgoto da Cidade nas águas do Rio Acre. O parlamentar fez um apelo ao poder público e autoridades para realização de ações de preservação e conservação do Rio Acre e reiterou as propostas de soluções para a problemática.

‘’É crime ambiental e nada fazem para este imenso esgoto que é jogado a céu aberto, matando o nosso Rio Acre, no centro da nossa cidade. Então, mais uma vez o vereador Ismael Machado faz um apelo, os órgãos ambientais, poder público tem ciência disso e está fazendo vista grossa. Da pra fazer, pelo próprio canal dar pra canalizar esse esgoto e construir uma estação de tratamento e não deixar mais que essa herança maldita prejudique e mate o nosso Rio Acre’’, disse o vereador.