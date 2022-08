Os pedidos por um Restaurante Popular na região do Calafate

Na sessão desta quarta-feira (24), o vereador Antônio Morais (PSB), sugeriu a construção de um Restaurante Popular para na região do Calafate. De acordo com o parlamentar, a região atende muitas pessoas de baixa renda e também vai ajudar a diminuir o número de pessoas no Restaurante Popular localizado na Baixada da Sobral.

‘’Consegui com a Senadora Mailza, e ela pediu para que eu faça o projeto para construir um Restaurante Popular na região do Calafate, o Cid já me entregou o projeto meio pronto, a senadora vai colocar a emenda. O prefeito também falou que vai construir um restaurante popular naquela região, pois precisa é muito bairro carente, precisa de uma assistência, você ver que aquele restaurante popular na sobral é lotado’’, disse o vereador.

Ainda em sua fala, Morais explanou a necessidade de uma agência bancaria para o bairro.

‘’Essa é uma das coisas que mais me pedem, uma agência da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, as pessoas saem de lá pra vim ser atendido aqui no centro, um bairro tão populoso, precisa de uma assistência bancaria e temos lutado bastante’’, disse o vereador.

Ao final, solicitou ao executivo a restauração da academia popular que atende o Centro de Convivência para o Idoso.