Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Militar do Acre, por meio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), pelo crime de tráfico de drogas. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira, 26, no centro de Rio Branco. Entorpecentes e dinheiro foram apreendidos na ação.

Durante o patrulhamento a pé no bairro Centro, na região da avenida Brasil e rua Floriano Peixoto, em um ponto conhecido pela forte comercialização de drogas, os militares avistaram um casal a manipular algo que aparentava ser entorpecentes. Ao notarem a presença policial, um dos indivíduos jogou as substâncias em uma mata e tentou se evadir, mas foi impedido pela guarnição.

Durante a busca local e pessoal, foram encontrados quatro invólucros de uma substância aparentando ser maconha, um papel com anotações de contabilidade, um rolo de plástico-filme, a quantia de 2.205,80 reais e uma arma branca, localizada na cintura do indivíduo que tentou se evadir.

Diante dos fatos citados, foi dada voz de prisão a ambos os abordados, e em seguida foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os materiais apreendidos.

Assessoria de Comunicação da PMAC