ONG do Acre lança edital para contratar engenheira agrônoma

A SOS Amazônia, por meio do projeto Faça Florescer Floresta, abre edital para contratação de engenheira agrônoma que irá atuar no programa de restauração florestal. Em atenção às políticas afirmativas, a vaga é destinada exclusivamente a uma mulher.

As interessadas devem encaminhar proposta até o dia 02 de setembro para o email edital@sosamazonia.org.br, com o seguinte assunto: Edital 12/2022_nome_da_condidata.

A profissional irá trabalhar com produção de mudas e sementes para recuperação de áreas degradadas com a implantação de Sistemas Agroflorestais e outros métodos, o que inclui planejamento das atividades, realização de treinamentos, elaboração de relatórios e liderança de reuniões com comunitários.

Confira os detalhes do edital