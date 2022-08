Assim como espécies conhecidas de mosquitos, a Fidena sp. tem alimentação diferente entre machos e fêmeas. Os machos adultos alimentam-se de néctar das flores e as fêmeas necessitam da proteína presente no sangue animal para maturar seus ovos.

Essa diferenciação também se aplica às larvas. Após o rompimento dos ovos em ambiente aquático ou semiaquático, as larvas têm hábitos, em sua maioria, carnívoros, e alimentam-se de pequenos invertebrados presentes na água.

Como outros insetos, a mosca cosmopolita pode transmitir diversas doenças ao ser humano pela sua picada – antraz, tularemia, anaplasmose e febre são algumas delas. Essas doenças são causadas pelas bactérias, protozoários, vermes e vírus que parasitam o inseto.

Com o corpo mais arredondado e tom amarelo chamativo, a mutuca destoa dos mosquitos mais conhecidos. Ela possui pernas longas e desproporcionais ao corpo. Além disso, o tamanho dos olhos pode variar e, geralmente, ocupa boa parte do espaço da cabeça. Seu bico sugador também não é igual em todos os espécimes: em alguns indivíduos pode ser maior ou menor.

MOSCA Fidena sp.

Espécie: mosca Fidena sp. da ordem Diptera, da família Tabanidae e do gênero Fidena

Onde habita: Sul e Sudeste do Brasil, em particular no Paraná e em São Paulo

Características físicas: corpo arredondado, pernas alongadas e coloração amarelo vibrante; bico sugador de tamanhos variados

Alimentação: néctar de plantas (machos) e sangue animal (fêmeas)

Por Butantan