Na manhã desta sexta-feira (26), ao comparecer à sede da Superintendência da PRF no Acre para tratar de assuntos relacionados ao seu veículo, foi constatada a existência de um mandado de prisão contra o cidadão. Esse mandado foi expedido em dezembro do ano passado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

O homem foi detido e encaminhado à Polícia Civil.

