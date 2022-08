Abertas na quinta-feira, 25 de agosto, a 1a. Feira de Agronegócios, realizada pela Prefeitura Municipal de Plácido de Castro é sucesso total no Vale do Abunã. O evento termina neste sábado, 27/8.

O agronegócio hoje é responsável por 52,2% de tudo exportado no Brasil, e este resultado está ligado à alta produtividade motivada por incrementos tecnológicos usados no campo. Percebe-se que o agronegócio no Brasil tem sido o propulsor da economia, mesmo em tempos difíceis vividos pela pandemia do Covid-19.

O evento contou com a presença de um bom público, tanto da zona urbana, quanto rural, além de autoridade do primeiro escalão do governo do Estado.

O prefeito Camilo da Silva, exaltou a equipe da organização, agradecendo seu secretariado e as parcerias obtidas para a realização do evento, como o Sebrae, Senar, Secretaria de Estado de Produção, Ciência e Tecnologia, Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo e Associação de Produtores Rurais, entre outros.