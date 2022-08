Nesta sexta-feira, por volta das 16 horas, durante patrulhamento na BR 317, km 421, agentes da Políia Rodoviária Federal abordaram uma caminhonete transitando no município de Boca do Acre, na região Sul do Amazonas.

Durante os procedimentos de fiscalização do veículo e de seus ocupantes foram encontrados:

1 carregador de munição calibre 9mm., 1 pistola da marca Taurus calibre 380., 1 carregador de munição calibre 380. e 4 munições também do calibre 380.

“Em virtude da ausência de comprovação da autorização legal para porte dos itens, o condutor do veículo foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município de Boca do Acre”, informou a PRF.