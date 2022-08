Saiu edital do Exame Nacional de Residência com mais de 4 mil vagas

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), entidade vinculada ao Ministério da Educação, publicou um edital com 4.113 vagas de nível superior para a realização do Exame Nacional de Residência (Enare) 2022/2023. As inscrições ocorrerão durante o período de 12 de setembro a 3 de outubro de 2022 e poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site do Enare.

A avaliação tem como objetivo oferecer mais oportunidades de vagas para residência nas áreas de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Biomedicina e outras, com lotação por todo o território brasileiro. O candidato aprovado no processo seletivo receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 4.106,09.

As provas para ingresso na Residência Ebserh serão aplicadas no dia 6 de novembro nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, além de outras 23 cidades. A matrícula dos aprovados deverá ser realizada de 10 de fevereiro a 31 de março de 2023.

São mais de 4 mil vagas de residências em 90 instituições. O processo seletivo contemplará instituições públicas e privadas sem fins lucrativos com vagas de programas de residência médica ou programas de residência em área profissional da saúde (uniprofissional ou multiprofissional), reconhecidos pelo Ministério da Educação e que possuam vagas autorizadas com financiamento das bolsas garantido.

Assessoria de Comunicação do MEC com informações da Rede Ebserh