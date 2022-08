Mais de 10 mil de usuários tiveram de parcelar débitos da conta de luz em 2022 no Acre

A modalidade de parcelamento de débitos tem se tornado uma boa alternativa para quem vai negociar contas atrasadas. Com a fatura de energia elétrica não tem sido diferente. Somente em julho e agosto deste foram realizadas mais de três mil negociações.

Nesse período o número de parcelamentos de contas de energia, em comparação ao primeiro semestre, apresentou uma evolução de 9,5% da quantidade de negociações. De acordo com a Energisa Acre, que está oferecendo condições facilitadas para os clientes, a população mostrou um forte interesse em regularizar os débitos.

O gerente comercial da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho, explica que o parcelamento ajuda a manter a organização financeira dos clientes e evita as sanções previstas na regulação do setor aos clientes inadimplentes. “Com uma pequena entrada, o cliente consegue efetivar o parcelamento e evita as ações de cobrança”, afirma.

Até o final do mês, os clientes que optarem pelo pagamento à vista, terão isenção de 100% em juros de mora, multa e correção monetária. Nesta condição a redução pode chegar até 50% do valor pendente. Os clientes também podem optar por pagar as contas de energia no cartão de crédito.

A Energisa montou uma estrutura exclusiva para parcelamento em seus canais de atendimento. Pela Whatsapp Gisa, é possível parcelar os débitos sem sair de casa. “Ampliamos a capacidade de atendimento nos canais digitais para que o cliente seja atendido rapidamente e oferecendo as melhores condições de parcelamento de acordo com cada perfil”, conta.

Vale ressaltar que mesmo aqueles que clientes já têm parcelamento podem aproveitar a oportunidade. “Desde o início da pandemia estamos sensíveis ao momento econômico dos nossos clientes, analisando os débitos e oferendo a melhor condição de parcelamento possível”, diz o gerente.

Onde negociar?

Para negociar os débitos com a Energisa, o cliente titular pode entrar em contato por meio dos canais digitais de atendimento, pelo aplicativo Energisa On ou pela Gisa, a atendente virtual da Energisa (www.gisa.energisa.com.br).