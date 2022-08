As inscrições para o Hackathon de Big Data das Nações Unidas de 2022 estão abertas até o dia 15 de setembro. O evento será realizado entre 8 e 11 de novembro na Indonésia, mas os selecionados poderão participar virtualmente ou em encontros presenciais na sede do IBGE, no Rio de Janeiro. Para se inscrever, clique aqui.

O Hackathon tem como objetivo desenvolver ideias e soluções para ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e auxiliar na resolução de desafios globais sobre alimentos, energia e finanças.

O evento é organizado pela Divisão de Estatística das Nações Unidas (UNSD) e, no Brasil, recebe o apoio do projeto Hub Regional das Nações Unidas para Big Data no Brasil, hospedado na Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE), braço acadêmico do IBGE.

Para a coordenadora do projeto no IBGE, Andrea Diniz, os Hubs regionais podem ampliar a participação de institutos nacionais de estatística no Hackathon, pois têm contato direto com esses institutos. “Isso faz com que mais problemas concretos enfrentados na produção de estatísticas oficiais sejam trazidos para a competição. No caso do Brasil, também alcançamos a academia, porque o Hub está hospedado na ENCE”, explica.

Vencedores participarão do Fórum Mundial de dados da ONU

O evento conta com duas categorias de participantes. A faixa Especialista em Big Data vai reunir equipes de profissionais da área, enquanto a faixa Juventude tem como alvo times de estudantes ou jovens profissionais (com menos de 32 anos).

As equipes vencedoras vão apresentar seu trabalho no Fórum Mundial de Dados da ONU, na China, em 2023, e receberão certificados e recompensas.

As inscrições deverão ser feitas preferencialmente em equipes de três a cinco pessoas. Participantes individuais serão classificadas e atribuídas em equipes com base nas informações prestadas e nos níveis de habilidade. Os selecionados serão anunciados no dia 24 de setembro.

Evento preparatório acontece na próxima segunda

O webinar Introdução ao Hackathon de Big Data das Nações Unidas de 2022 será realizado na próxima segunda-feira (29). Nele, os interessados poderão entender o que é o evento e conhecer os avanços na análise de Big Data. Trata-se da primeira de uma série de conferências virtuais preparatórias para a maratona de novembro.

Quem quiser participar dos webinars e receber todas as atualizações sobre o Hackathon deve se inscrever na lista de discussão disponibilizada no site do evento.