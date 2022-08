Militares apreenderam uma arma de fogo no bairro São Francisco, no município de Manoel Urbano, na noite de quarta-feira, 24.

Os militares realizavam patrulhamento quando observaram dois indivíduos caminhando. Ao avistarem a viatura policial, os homens se evadiram em direções opostas. A guarnição acompanhou um dos suspeitos, que tentou se desfazer de uma arma de fogo durante a fuga. Após busca pessoal, foram encontrados 9 cartuchos calibre .28 e nas proximidades o armamento.

Os policiais encaminharam o envolvido à delegacia do município, juntamente com armamento e munições, para que fossem tomadas as providências cabíveis.