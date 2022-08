O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre, em parceria com a Associação de Nerds do Acre – Anac, estarão realizando o Projeto Zona Nerd – Especial K-Pop nos dias 27 e 28 de agosto das 14h às 20h no Sesc Bosque. Entrada um quilo de alimento não perecível.

Para o gerente de Recreação do Sesc no Acre, Nardia Taina, este evento traz a afirmação das atividades recreativas do Sesc em Rio Branco, “Pensadas para distintos públicos e diferentes faixas etárias, as atividades recreativas do Sesc têm o sinônimo de diversão e ação educativa. Ao valorizarem a interação direta com os participantes, recreadores priorizam a espontaneidade, a imaginação, a criatividade e a liberdade de expressão para que o tempo livre seja usado da melhor forma possível”, disse.

No Sesc, o lazer e a recreação são multidisciplinares, ou seja, podem ser aplicados nas mais diferentes áreas de atuação da entidade. Por isso, recreadores valorizam a comunicação interpessoal, realizam trabalhos em grupos e promovem a interação em diferentes ambientes. O objetivo é o mesmo em todo Brasil: desenvolver atividades recreativas que proporcionam o desenvolvimento humano, qualidade de vida e socialização dos indivíduos.