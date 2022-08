Pré-inscrições para concurso da Seinfra de Rio Branco vão até sexta-feira, 26/8; saiba tudo aqui

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) da Prefeitura de Rio Branco está realizando processo seletivo simplificado para contratação temporária de técnicos da área de engenharia, arquitetura, topografia, auxiliar de topografia, desenhista técnico e agente administrativo.

São 35 vagas de nível superior, médio e fundamental, com salários de R$1,4 mil, R$1,7 mil e R$7,7 mil respectivamente.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas em duas etapas. Todos os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre e no site www.riobranco.ac.gov.br e https://www.rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br.

A pré-inscrição, através do endereço eletrônico https://www.rbsimplificado.riobranco.ac.gov.br ou http://www.riobranco.ac.gov.br a partir das 0h do dia 22 de agosto de 2022 e até às

23h59min do dia 26 de agosto de 2022 e a inscrição definitiva, ocorrerá no período de 22/08/2022 a 29/08/2022 na sede do Centro de Referência do Servidor Municipal – CRSM, Rua Manoel Cesário, nº 450 – Bairro Capoeira, Rio Branco, das 08:30 às 12:00 e de 14h às 17h.

Os documentos estão publicados na forma do art. 1º da Lei Municipal nº 1.663 de 19/12/2007, e nos termos do processo administrativo Procuradoria Geral do Município nº 2021.02.000264 que tem por objetivo a análise da contratação de pessoal por tempo determinado, conforme as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Clique aqui para abrir o edital

Inscreva-se aqui