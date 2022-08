Luto no comércio: Governo lamenta morte do dono do Bazar Chefe

O Governo do Acre emtiu nota lamentando o falecimento de Tancredo Ferreira de Souza, tradicional comerciante do Acre conhecido como Chefe. Ele era dono do popular Bazar Chefe, na Praça da Bandeira.

“Chefe ficará na história do Acre como um dos mais importantes comerciantes do centro da capital, por sua dedicação e trabalho de domingo a domingo.”, diz a nota assinada pelo governador Gladson Cameli.

NOTA DE PESAR

O Estado do Acre lamenta profundamente o falecimento do empresário Tancredo Ferreira de Souza, mais conhecido como “Chefe”, ocorrido na na noite desta terça-feira, 23, no Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), em Rio Branco.

O Estado lamenta ainda o falecimento do empresário Fernando Alves Brito, pioneiro na indústria acreana e fundador da fábrica de Guaraná Nauense.

O Juruá perde um grande empreendedor que deixa um legado de honra e amor pelo Acre.

Às famílias enlutadas, manifestamos as mais profundas condolências.

Que Deus console a todos nesse momento de luto e dor.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre