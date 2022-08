Epitaciolândia paga servidor com o novo piso da enfermagem.

Está na conta! A prefeitura de Epitaciolândia antecipou para hoje, 24/08, o pagamento da folha de servidores referente ao mês de agosto, este mês, os profissionais de enfermagem: enfermeiros, técnicos e auxiliares, já receberam o novo piso nacional, instituído pela Lei nº 14.434 de 04 de agosto de 2022.

Com o pagamento da folha, foi injetado mais de 2,5 milhões de reais na economia local. O prefeito Sérgio Lopes ressalta que não tem medido esforços para implementar os pisos salariais de todos os profissionais e, ainda, manter a folha em dias. “Somos o primeiro município a implantar e pagar o novo piso nacional do profissional de enfermagem, com isso, estamos mais uma vez valorizando nossos servidores. Destacou Sérgio Lopes.