Concurso trará renovação ao Senado, diz diretora-geral do Senado

O concurso para a seleção de novos servidores do Senado deve promover uma renovação nos quadros de pessoal da instituição. A avaliação é da diretora-geral da Casa, Ilana Trombka.

— O último concurso no Senado foi há dez anos. Claro que toda organização precisa de uma renovação e de uma recomposição de quadros. Nós temos uma excelente experiência com o quadro de servidores que atualmente compõem o Senado, e vimos que era momento de renovar esse quadro. Por isso, a Mesa Diretora do Senado aprovou o concurso — explicou.

As inscrições para o certame foram abertas na terça-feira (23). Os candidatos podem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para 22 vagas iniciais e um cadastro de reserva com 992 vagas. Destas, 704 são de concorrência geral, 205 para negros e 83 para pessoas com deficiência. As inscrições vão até 21 de setembro.

O concurso tem validade de dois anos, mas pode ser prorrogado por igual período. Segundo Ilana Trombka, as nomeações devem ocorrer a partir do próximo ano.

— Parte desses editais tem uma etapa só, e parte tem mais de uma etapa. Cada edital pode ter uma data de finalização. Nenhuma delas ainda este ano. As 22 vagas que estão lá nominadas são obrigatórias. Além dessas, outras dependem da disponibilidade orçamentária e da vontade do órgão no decorrer desses próximos quatro anos — disse.

Ilana Trombka ressaltou que as carreiras no Senado “vão se sobrepondo e mudando” ao longo dos anos. Segundo ela, o concurso deve suprir uma carência pontual de profissionais em áreas específicas — como engenheiro do trabalho e assistente social —, além de vagas ociosas pulverizadas em outras carreiras. De acordo com a diretora-geral, o concurso vai repor parte da demanda atual por novos servidores.

— O número de vagas para um concurso é definido pela quantidade de vagas em aberto. Vagas em aberto são pessoas que não constam mais nem como aposentado nem como pensionista. A partir disso, há a liberação de um número de vagas. Quando foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, houve um corte horizontal para todas as carreiras de 60%. Então, o que restou foram 40% das vagas anteriormente previstas — explicou.

O concurso foi anunciado em 2019, durante a gestão do então presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP). A realização do certame acabou sendo suspensa por causa da pandemia de coronavírus e a sua retomada foi definida este ano pelo atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Seleção concorrida

Ilana Trombka ressaltou o prestígio da FGV para a seleção de novos servidores.

— A FGV ganhou a concorrência e se habilitou para ser a banca responsável, o que nos deixa bastante tranquilos. Ela fez muito recentemente o concurso do Tribunal de Contas da União, que também é um concurso muito procurado, muito difícil e já tradicional. O fato de a FGV prestar serviços para um órgão como o TCU já denota uma seriedade e uma capacidade de realização em nível de qualificação que precisamos e exigimos — afirmou.

Em uma mensagem aos “concurseiros”, Ilana Trombka sugeriu que “estejam preparados” para as provas. Aprovada no concurso de 1997 para a área de Comunicação Social, a diretora-geral incentivou os candidatos e disse que não se arrepende da escolha que fez.

— Não me arrependo um minuto de ter feito o concurso. Trabalho no Senado há 25 anos e sou feliz com meu trabalho. Se posso falar da minha experiência pessoal, é que vale a pena. Não sei quem vai passar. Mas quem não fizer o concurso não vai passar. É muito importante que as pessoas se disponham a fazer o concurso e estejam preparadas. Um pouco de sorte evidentemente também ajuda. Mas há, sim, a necessidade de uma preparação, porque é um concurso concorrido — afirmou.

Veja abaixo a distribuição de vagas e cargos:

Preenchimento imediato Cadastro reserva Edital nº 1 Vagas Ampla Concorrência Negros PCD Analista legislativo – Administração 2 185 50 13 Analista legislativo – Arquivologia 1 10 3 1 Analista legislativo – Assistência social 1 6 2 1 Analista legislativo – Contabilidade 1 14 4 1 Analista legislativo – Enfermagem 1 14 4 1 Analista legislativo – Engenharia eletrônica e telecomunicações 1 6 2 1 Analista legislativo – Engenharia do trabalho 1 2 1 13 Analista legislativo – Informática legislativa 2 73 20 5 Analista legislativo – Processo legislativo 1 186 50 13 Edital nº 2 Vagas Ampla Concorrência Negros PCD Analista legislativo – Registro e redação parlamentar 1 14 4 1 Edital nº 3 Vagas Ampla Concorrência Negros PCD Advogado 1 14 4 1 Edital nº 4 Vagas Ampla Concorrência Negros PCD Consultor legislativo – Orçamento e direito financeiro 1 6 2 1 Consultor legislativo – Direito do trabalho e previdenciário 1 1 1 1 Edital nº 5 Vagas Ampla Concorrência Negros PCD Técnico legislativo – Policial legislativo 5 (geral) + 1 (negros) + 1 (PCD) 5 1 1 *Há também cadastro reserva para diversas outras áreas da Consultoria Legislativa com 43 vagas para ampla concorrência, 23 para cotas de negros e 22 para pessoas com deficiência. Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)

