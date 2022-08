Zen questiona Deracre por manutenção viária e recuperação de ramais

O deputado Daniel Zen disse nesta terça-feira (23) que é necessários que os deputados se façam presentes às sessões para reportar as questões da sociedade. Ele relatou que na antiga estrada de Porto Acre a última vez que se deu manutenção viária na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre.

“Desde que o Marcus esteve na prefeitura não entrou uma máquina sequer para dar manutenção”, disse, referindo-se aos relatos de produtores e moradores daquela região. “A parte que é de Rio Branco está jogada às traças”, disse.

Esse foi apenas um exemplo, disse Zen, afirmando que os ramais do Acre estão em más condições sob a alegação de que não foi alocado recurso através de emenda parlamentar. “Mas o maior volume de recursos tem de estar no Deracre, que é o responsável. Cadê o recurso próprio do Deracre para ser investido em ramais?”, pergunta.

O atual governo está parado na questão do investimento público -e defendeu a construção civil como motor dos investimentos. “O pedreiro, o pintor, o motorista, o ferreiro recebe o dinheirinho e vai pagar contas, fazer compras”, disse, referindo-se à boa circulação financeira com a construção civil. “Quer fazer o dinheiro andar coloca na mão do pobre”, completou. As poucas obras que tem no Acre estão nas mãos das empresas ricas de Manaus.

Segundo Zen, metade da população está em situação ruim, difícil. Ele defende programas sociais e investimentos públicos em casas populares, por exemplo.

