Na sessão desta terça-feira (23) o vereador Cap. N.Lima (Progressistas) teceu duras criticas a Jorge Viana, candidato do (PT) ao governo do Acre. N.Lima citou a entrevista realizada pelo candidato ao site Noticias da Hora – Papo Informal, onde falou do seu plano de governo.

O parlamentar chamou atenção ao trecho onde Jorge Viana teria dito que iria criar uma nova 6 de Agosto fazendo uma explanação aos desbravadores e não poupou as criticas ao dizer que Jorge foi um dos responsáveis pela falta de desenvolvimento do Estado.

‘’O cara passou oito anos de governo e fez o que no Acre? A florestania ? Na época quando nós entramos na Assembleia pegou R$350 milhões, dizendo que era para plantar abacaxi, açaí, pupunha e vários investimentos e eu votei contra e hoje ele vem falar da 6 de Agosto como se ele viesse construir o nosso Estado, é um brincalhão a população de Rio Branco tem que voltar lá atrás e abrir o olho e saber o que esses cara querem ainda no Acre’’, disse.

N.Lima também comentou a entrevista da Rede Globo com o candidato a reeleição Jair Bolsonaro, e criticou a postura da emissora afirmando que não se tratou de uma entrevista para falar de propostas e sim um desrespeito com a população do Brasil.

“Não foi uma entrevista, foi um desrespeito com o Brasil, não se falou nada de governo, plano de governo. Foi um desrespeito com a população do nosso país, não perguntaram nada, o que o novo governo tinha para nós. Foi massacre de vacina, briga com o Supremo, intrigas do planalto. Foi um absurdo, uma vergonha, um desrespeito ao nosso presidente, à autoridade maior do país”.