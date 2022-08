Varejista do tráfico é detido com material e dinheiro na capital

Na manhã desta terça-feira, 23, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões prendeu, em flagrante, F.D.C.L. de 57 anos de idade em uma residência localizada na Rua México, bairro Habitasa.

Em posse do indivíduo os investigadores encontraram 42 porções de substancia aparentando ser droga.

O preso foi encaminhado para Delegacia de Flagrante para lavratura de auto de prisão O m flagrante e em seguida sendo colocado a disposição da Justiça.

