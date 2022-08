DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 2 – TRT 8ª REGIÃO, DE 19 DE AGOSTO DE 2022

RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 1 – CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, em razão de erro material, torna pública a retificação do tópico 4 de Legislação Complementar dos conhecimentos gerais para todos os cargos, constantes do subitem 13.2.2 do Edital nº 1 – TRT 8ª Região, de 17 de agosto de 2022, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

[…]

13 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)

[…]

13.2.2 CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS

[…]

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR: […] 4 Código de Ética dos Servidores do TRT da 8a Região (Disponível em https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/roles/governanca/resolucao_trt8_no_088_2012_-_cod.etica_compila_1.pdf).

[…]

DES. CARLOS RODRIGUES ZAHLOUTH JUNIOR