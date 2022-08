o

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta terça-feira, 23, a Polícia Civil prendeu J. P. A. de 23 anos pelo crime de integrar organização criminosa. A prisão foi efetuada em uma residência localizada na região do bairro Apolônio Sales.

A captura de J.P. A. de 23 anos se deu por força de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco.

O mandado foi cumprido pelas equipes do Núcleo de Capturas, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais e pelo Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior.

O trabalho investigativo da Polícia Civil possibilitou capturar o individuo que por vezes escapava do cerco policial e se escondia em diversos endereços para que os agentes não obtivessem êxito em sua prisão.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WhatsApp para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o numero 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.