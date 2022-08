Ministério do Trabalho: Acre tem saldo positivo nas contratações em junho

Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, houve a criação de 277.944 postos de trabalho em todo o País. De acordo com o assessor da presidência na Fecomércio-AC, Egídio Garó, no Acre, observou-se um total de 1.192 contratações, tendo o setor de serviços como o campeão em novos empregos.

A variação relativa de contratações é de 0.67, ainda de acordo com o Ministério, o que indica que o número de novos empregos tem demonstrado um crescimento lento, mas gradual e incremental.

No Acre, os municípios que mais contrataram foram Rio Branco, com 783 novos postos; Sena Madureira, com 209; e Cruzeiro do Sul, com 115. “Em contrapartida, municípios como Acrelândia, Brasiléia, Bujari e Plácido de Castro apresentaram mais demissões do que contratações, tendo Plácido de Castro apresentado um saldo negativo de 122 postos (uma variação de -4,78%), Brasiléia, reduzindo 32 novos postos, Bujari, com menos 12 vagas e, por fim, Acrelândia, eliminando nove postos de trabalho”, disse Garó.

Ainda segundo o assessor, de janeiro a junho deste ano, os resultados são positivos na maioria dos munícipios. “Tendo Rio Branco à frente com o maior volume de contratações, seguido por Sena Madureira, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e Feijó; Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão e Porto Walter, no entanto, mais demitiram do que contrataram ao longo do ano”, disse.

Os dados apresentados pelo CAGED de junho indicam, de acordo com Egídio, que, para os próximos períodos, o número de contratações tende a apresentar linha de tendência positiva. “O que indica a perseverança dos setores econômicos na recuperação e retomada do crescimento”, finalizou.