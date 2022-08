A Expoacre Juruá, em seu 17ª ano, é sediada tradicionalmente em Cruzeiro do Sul, após a edição de Rio Branco. O evento será realizado no início de setembro, entre quinta-feira, 1º, e domingo, 4, com muitas atrações.

“O rodeio acontece durante os primeiros três dias do evento e tem como premiação uma motocicleta Honda CG 160 Start. O prêmio é um incentivo a mais para os competidores”, conta o organizador da exposição, Júlio César Farias.

Segundo Farias, o principal diferencial desta edição é o evento de Ultimate Fighting Championship (UFC), realizado no estádio Arena Juruá, no domingo. O ingresso para o espetáculo é um quilo de alimento não perecível.

“O UFC vai ser um diferencial, pois, assim como o rodeio, tem grande adesão de público. A nossa Expoacre Juruá vai ser uma festa linda”, afirma.