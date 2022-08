Câmara de Vereadores segue com expediente normal em Rio Branco

Ao final da sessão desta terça-feira (23), o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, N.Lima (Progressistas), se pronunciou para destacar a assiduidade dos vereadores nas Sessões Ordinárias realizadas as terças, quartas e quintas. O presidente informou que havia sido questionado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) quanto à presença dos vereadores no período eleitoral e reiterou o compromisso de que todas as sessões seguem o rito e a produção legislativa mantém o mesmo ritmo com a presença da maioria dos parlamentares.

‘’Quero registrar que fomos questionados por várias pessoas inclusive pelo Ministério Público e minha resposta é que estamos cumprindo todo rito da nossa sessão, nós estamos cumprindo com a maioria absoluta dos vereadores, hoje estamos aqui com 13 vereadores. Parabéns a Câmara Municipal de Rio Branco e parabéns aos vereadores que estão em campanha, mas estão cumprindo seu papel de vir as sessões e fazer suas fiscalizações como estamos vendo na Tribuna a fala de todos os vereadores”, disse N.Lima.