DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 2 – SE/MAPA, DE 16 DE AGOSTO DE 2022

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da competência que lhe conferem os arts. 10 e 67 do Decreto nº 10.827, de 30 de setembro de 2021, alterado pelo Decreto nº 11.050, de 26 de abril de 2022, e, tendo em vista o disposto na Portaria SEDGG/ME nº 12.226, de 14 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 199, de 21 de outubro de 2021 e na alínea “i” do inciso VI do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e suas alterações, no Decreto nº 4.748, de 16 de junho de 2003, e no art. 11 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 1, de 10 de janeiro de 2019, alterada pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 18, de 4 de abril de 2022, resolve:

Tornar público e homologar o resultado final do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destinado à contratação de 60 (sessenta) profissionais de nível superior, por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público deste Ministério, conforme as normas e condições estabelecidas no Edital nº 1 – SE/MAPA, de 29 de março de 2022.

PERFIL PROFISSIONAL: 3001 – ANALISTA DE DADOS

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO STATUS NOTA TIPO DE VAGA 1 1713992 ANA LÚCIA SOARES Aprovado 62,4 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1723055 LUCIANO CHAVES NETO Aprovado 54 AMPLA CONCORRÊNCIA 3 1721898 LEANDRO FERREIRA MACHADO Aprovado 53,8 AMPLA CONCORRÊNCIA 4 1724823 PIETRO VICTOR MACIEL Aprovado 51 AMPLA CONCORRÊNCIA 5 1734592 ROMULLO ROMMEL BRANDÃO FERREIRA Aprovado 50,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 6 1716883 RAQUEL CARDOSO REIS Aprovado 50 AMPLA CONCORRÊNCIA 7 1736029 JOÃO LAZINHO NETO Aprovado 49,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 8 1722093 VÍTOR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE Aprovado 49 AMPLA CONCORRÊNCIA 9 1717057 DANIEL C BORGES Aprovado 48,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 10 1725541 HYGOR MOREIRA DA SILVA Classificável 47 AMPLA CONCORRÊNCIA 11 1711482 WILLIAM GABRIEL ALMEIDA ROCHA Classificável 47 AMPLA CONCORRÊNCIA 12 1733856 ANDERSON TAVARES DE ALBUQUERQUE Classificável 46 AMPLA CONCORRÊNCIA

PERFIL PROFISSIONAL: 3002 – ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DE DADOS

1 1737747 KEVIN MARTINS ARAUJO Aprovado 46,6 AMPLA CONCORRÊNCIA

PERFIL PROFISSIONAL: 3003 – ANALISTA EM BUSINESS INTELLIGENCE

1 1717110 PHILIPE RODRIGO CORGOZINHO Aprovado 54,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1729890 MARCELO SOARES GUIMARÃES Aprovado 50,4 AMPLA CONCORRÊNCIA 3 1742721 JOÃO VICTOR SANTOS AGUIAR Aprovado 50,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 4 1741924 JOSÉ GLAUBER RODRIGUES ALVES JUNIOR Aprovado 46,0 AMPLA CONCORRÊNCIA

PERFIL PROFISSIONAL: 3004 – CIENTISTA DE DADOS

1 1724542 CLAUDIO DANIEL TENÓRIO DE BARROS Aprovado 71,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1734673 DANIELLE ALMEIDA GOMES CARVALHO Aprovado 68,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 3 1721975 MARCOS PAULO PEREIRA MORETTI Classificável 67,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 4 1735428 GABRIEL FERREIRA SILVA Classificável 61,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 5 1733260 LEONARDO MIRANDA DE BRITO Classificável 57,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 6 1738214 BRUNO MARCOS DA SILVA MIRANDA Classificável 52,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 7 1707751 CAROLINA GRIBEL DE VASCONCELOS FERREIRA Classificável 51,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 8 1737337 DAVI SIQUEIRA CORREA GALATI Classificável 48,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 9 1742261 FLÁVIO SOUSA DA VITÓRIA Classificável 47,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 10 1715298 LUANA GONÇALVES BARRETO Classificável 46,0 AMPLA CONCORRÊNCIA

PERFIL PROFISSIONAL: 3005 – ESPECIALISTA EM BIGDATA

1 1744130 JOÃO VITOR RODRIGUES BAPTISTA Aprovado 62,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1719491 BRUNO LIBERATO DA SILVA Aprovado 57,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 3 1725246 GUSTAVO HENRIQUE VANUNCIO DA SILVA Classificável 55,0 AMPLA CONCORRÊNCIA

PERFIL PROFISSIONAL: 3006 – ENGENHEIRO DE IA

1 1737191 HENRIQUE COSTA JUNG Aprovado 72,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1721772 ELIAQUIM MONTEIRO RAMOS Aprovado 61,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 3 1737567 VITOR VALSICHI CUZIOL Classificável 59,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 4 1737278 JOÃO ROBSON SANTOS MARTINS Classificável 57,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 5 1735364 LUANA GONCALVES Classificável 55,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 6 1730879 FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS Classificável 52,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 8 1722073 FREDERICK TAVARES MARLIERE Classificável 46,4 AMPLA CONCORRÊNCIA 1 1735961 RAFAEL HENRICO DE SOUSA Classificável 51,0 NEGROS

PERFIL PROFISSIONAL: 3007 – ANALISTA EM INTEROPERABILIDADE

1 1727251 MARIANA ANDRESSA LUNA PINHEIRO Aprovado 73,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1744157 RODRIGO DE SANTIS VIEIRA DA SILVA Aprovado 73,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 3 1728904 LUIZ FELIPE KEIJOCK MUNIZ Aprovado 58,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 4 1720982 FERNANDO ULHOA PIMENTEL Aprovado 58,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 5 1727385 EIKO ROCHA NISHIMOTO Aprovado 57,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 6 1735424 ALEXANDRE DA SILVA FERRETTI Aprovado 54,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 7 1725777 ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA Aprovado 53,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 8 1735166 RISTER ZAGO CORRÊA PORTO Aprovado 50,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 9 1723638 MARCELO SILVEIRA DE SOUZA Classificável 49,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 10 1728271 LEANDRO HUGO UÑATES Classificável 48,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 11 1723837 MAYCON FABRICIO DA SILVA PAZ Classificável 47,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 12 1733561 CRISTYAN VIEIRA DE PAIVA Classificável 46,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 1 1741780 LEANDRO SANTOS CORRÊA Aprovado 45,0 NEGROS

PERFIL PROFISSIONAL: 3009 – ESPECIALISTA EM DEVOPS

1 1716599 HENRIQUE NATTRODT THOMÉ Aprovado 55,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1713661 NATALIA DE PAULO SINE Aprovado 53,0 AMPLA CONCORRÊNCIA

PERFIL PROFISSIONAL: 3010 – ANALISTA DE INFRAESTRUTURA DE TIC

1 1732973 RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA CUNHA Aprovado 62,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1708604 CARLOS ALBERTO CORREA BARBOSA Aprovado 62,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 3 1718452 JOÃO PEDRO MEDEIROS ABREU Aprovado 61,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 4 1710232 JACKSON DOUGLAS DE MATOS MESSIAS Aprovado 58,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 5 1720297 LEONARDO VIEIRA GOMES BARBOZA Aprovado 57,4 AMPLA CONCORRÊNCIA 6 1722782 KARLA VANESSA SCHMITT MENDES Classificável 53,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 7 1730766 JOÃO CESAR SOUSA E SILVA Classificável 53,4 AMPLA CONCORRÊNCIA 8 1722606 RUI MARTINS VIEIRA BARBOSA Classificável 52,4 AMPLA CONCORRÊNCIA 10 1723895 RENATO ASSUNÇÃO DIAS Classificável 51,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 11 1725543 RICARDO ADRIANO ALMEIDA SILVA Classificável 51,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 12 1735210 WILLIAN AMADOR DE DEUS INÁCIO Classificável 50,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 13 1721291 CÉSAR MURILO DA SILVA JÚNIOR Classificável 50,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 14 1736564 RENNAN WILLIAM E SILVA GOMES Classificável 47,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 15 1729311 ROGERIO OLIVEIRA ALVES Classificável 46,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 16 1736000 JORGE ARAGÃO DE SOUZA Classificável 45,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 1 1742688 TIAGO DANIEL LEMOS SOARES COSME Aprovado 51,4 NEGROS

PERFIL PROFISSIONAL: 3011 – ANALISTA DE PROCESSO

1 1726711 REGINA CELY LUCCHESI DA FONSECA Aprovado 69,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1713734 ANDERSON LOPES DE LIMA Classificável 63,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 3 1722727 FABIANA BIGNOTO PALACIO Classificável 62,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 5 1734992 JOSÉ VILMAR AGUIAR FERNANDES Classificável 58,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 6 1724862 GLEBSON GONZAGA PEREIRA DA SILVA Classificável 54,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 1 1738249 JÉSSICA MARIA DE SOUSA Classificável 60,6 NEGROS

PERFIL PROFISSIONAL: 3012 – ANALISTA DE NEGÓCIOS (GERENTE DE PROJETOS DE SOLUÇÕES DE TIC)

1 1708755 RANNYE FOSTER ABRANTES SOUZA Aprovado 78,8 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1709951 SÉRGIO LOUREIRO MAUTONI Aprovado 76,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 3 1733547 ROBERTO DA SILVA NUNES Aprovado 70,4 AMPLA CONCORRÊNCIA 4 1708469 GERALDO AFONSO DA CRUZ Aprovado 68,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 5 1734538 MARCELO OTÁVIO CARDOSO Aprovado 66,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 6 1736535 ARTHUR ROBERTO MENESES MAXIMINO Aprovado 66,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 7 1723242 GLEISON SOARES DE MOURA Aprovado 65,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 8 1734976 GUSTAVO MORAES DOS SANTOS Aprovado 62,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 9 1709943 VITOR MACHEL SANTOS SEVERINO Aprovado 61,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 10 1725811 MATHEUS CLEMENTE ARAUJO Aprovado 60,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 11 1726923 PRISCILLA BARBOSA MORAIS Aprovado 60,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 12 1724788 JOÃO VICTOR PIRES DA SILVEIRA Classificável 59,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 13 1711997 RODRIGO VITOR DOS SANTOS Classificável 59,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 14 1737986 RAPHAELA DAZEVEDO MARTINS Classificável 58,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 15 1743060 LUCIANA MUNIZ COSTA Classificável 58,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 16 1737333 JOSE MATHEUS GOMES DE MOURA ALMEIDA Classificável 58,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 17 1716532 WILLIAM ESTRELA LOUZEIRO Classificável 57,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 18 1710169 FRANCILÚZIA DE HOLANDA TORRES Classificável 57,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 19 1736232 FRANCIS ROBINSON FEITOSA GUIMARÃES Classificável 56,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 20 1718164 ANTÔNIO CLÁUDIO PIMENTA RIBERO Classificável 55,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 21 1716174 LEONARDO EUGENIO PEREIRA DE MOURA Classificável 55,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 22 1744201 MARLON VERZOLA CAMPONES Classificável 55,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 23 1737739 THIAGO FELIPE DE OLIVEIRA AMARANTE SANTOS Classificável 54,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 24 1724578 RUAN FERREIRA DE LUCENA Classificável 54,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 25 1736759 MARCOS VINICIUS COSTA SILVA Classificável 54,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 26 1723283 PATRÍCIA DE SOUSA FAGUNDES Classificável 53,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 27 1741893 JOIRE GONÇALVES RODRIGUES Classificável 53,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 28 1723011 GABRIEL LOBO DE MENDONÇA Classificável 53,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 30 1723327 VULPIUS BANDEIRA VARGAS Classificável 53,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 31 1732017 LICIANE MORATO VENTURIN Classificável 52,4 AMPLA CONCORRÊNCIA 32 1720234 GUSTAVO SANTANA SANTOS Classificável 52,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 33 1733882 GIOVANNI MANOEL SALVIANO GRECO Classificável 52,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 34 1734286 ANA GÉRSICA DA SILVA GONÇALO Classificável 52,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 35 1716345 ROBERTO GONÇALVES SOARES Classificável 51,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 36 1720769 VINICIUS ROCHA MONTEIRO Classificável 51,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 37 1735544 TELMA SOARES ROCHA GOMES Classificável 51,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 38 1722684 JAQUELINE KENNEDY ALVES SOARES Classificável 50,8 AMPLA CONCORRÊNCIA 40 1744085 LAUDELINO AMARAL DE OLIVEIRA LIMA Classificável 50,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 41 1734948 TATIANE APARECIDA VIEIRA VIANA Classificável 50,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 42 1735582 ANDRÉA LOAN NIEHUES Classificável 50,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 43 1714576 LUANA GUIMARÃES DE CIRQUEIRA Classificável 50,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 44 1725477 FELIPE SILVA DE LYRA Classificável 49,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 45 1721937 IARA LARISSA LEITE DE MELO Classificável 49,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 48 1737515 IRIS DE ARAÚJO GONÇALVES Classificável 47,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 49 1712568 ANDRÉ CHACON DA SILVEIRA Classificável 46,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 50 1744153 MARCELO RODRIGUES SILVA Classificável 46,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 51 1727730 RENATO ROCHA DE CARVALHO Classificável 46,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 52 1738023 MATHEUS SILVA COUTO LEAL Classificável 46,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 53 1720449 IGOR MENDES DA SILVA Classificável 46,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 1 1741777 SUELTON NATAN LOPES DE ARAÚJO Aprovado 50,6 NEGROS 2 1744242 DANIEL JÚNIO DOS SANTOS Aprovado 48,4 NEGROS 1 1720339 DIOGO BRAGA FERNANDEZ Aprovado 53,2 PCD 2 1741647 ANA CRISTINA DOS SANTOS Classificável 47,4 PCD

PERFIL PROFISSIONAL: 3013 – ANALISTA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1 1714975 MÁRCIO ANDERSON AMARAL FERREIRA Aprovado 61,6 AMPLA CONCORRÊNCIA 2 1725019 ALEX DE OLIVEIRA MEIRELES Aprovado 60,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 3 1711663 DHEYFESSON DE SOUZA PINHEIRO Classificável 58,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 4 1730958 RAPHAEL PIRES DE MELLO ALVARES DOS PRAZERES Classificável 58,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 5 1742244 ALEXANDRO DE OLIVEIRA PAULA Classificável 53,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 7 1721402 DÉBORA ESTER DE CASTRO SANTOS Classificável 51,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 8 1707809 ANTONIO CARLOS DE PAIVA Classificável 48,4 AMPLA CONCORRÊNCIA 10 1744053 LUCAS RUBICHELLI DA SILVA BRITO Classificável 48,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 11 1744177 PAULO RICARDO SANTOS SOARES Classificável 46,2 AMPLA CONCORRÊNCIA 12 1707800 JOSUÉ CARDOSO ATAIDE Classificável 46,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 13 1741569 ERICK HENRIQUE OLIVEIRA DE MENEZES Classificável 45,0 AMPLA CONCORRÊNCIA 1 1707613 JULIANO SPOSITO GALDINO Aprovado 51,4 NEGROS 2 1713709 BENEDITO SEBASTIÃO LARA FILHO Classificável 48,0 NEGROS

MÁRCIO ELI ALMEIDA LEANDRO