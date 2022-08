Estão abertas inscrições para vagas remanescentes do Programa de Monitoria Especial. As inscrições seguem até às 20h, do dia 26 de agosto e devem ser feitas pelo formulário disponível no link: https://forms.gle/srVMc7GWnvjZksac8.

Ao todo, estão sendo ofertadas 04 vagas para o campus Rio Branco e 01 vaga para o campus Xapuri. Os estudantes selecionados receberão bolsa de R$ 400, durante o período de quatro meses.

Confira o edital de vagas remanescentes

https://editais.ifac.edu.br/edital/visualizacao/4108/

De acordo com edital, as vagas destinadas para o campus Rio Branco são para atuação nos cursos técnicos integrados em Informática para Internet, Redes de Computadores e Edificações, como também para no curso superior de Sistemas para Internet.

Já no campus Xapuri a vaga é destinada para o curso superior de Tecnologia em Agroindústria.

De acordo com calendário, após o período de inscrições, será realizada análise socioeconômica dos inscritos, a partir da documentação enviada no momento da inscrição. O prazo de análise documental será nos dias 29 e 30 de agosto.

O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 01 de setembro. Já a lista final para a fase de entrevista será publicada no dia 05 de setembro. Os candidatos classificados serão entrevistados individualmente, nos dias 06, 08, 09, 12 e 13 de setembro.

Acompanhe a página do edital 17/2019: https://editais.ifac.edu.br/categoria/edital/arquivos/402/.