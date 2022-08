Há uma matéria, tramitando na Câmara dos Deputados, que fixa o piso salarial de R$ 7.272 para o profissional de Contabilidade que atua no serviço público. Trata-se do Projeto de Lei nº 1.645/2022, de autoria do deputado Paulo Foletto (PSB-ES), que especifica que esse valor deverá ser pago aos portadores de diploma de nível superior, para jornada de trabalho de 8 horas diárias, em todos os entes federativos.

Se, eventualmente, a jornada laboral diária do contador público for menor, seus vencimentos serão proporcionais ao período trabalhado, mas em nenhuma hipótese haverá um dispêndio inferior ao valor de quatro horas diárias (ou metade do piso salarial, de R$ 3.636.

No trabalho noturno, a remuneração do contador servidor público será acrescida de 25%.

De acordo com Foletto, os profissionais contábeis precisam ser valorizados, “visto que o mercado está em alta e eles têm um papel preponderante para a existência e saúde dos negócios”.

Números

O órgão máximo da classe contábil no Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, mostra, em sua página na internet, que existem, em todo o Brasil, 526.032 profissionais na ativa. Já o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea aponta que a área contábil é a que tem uma das maiores taxas de empregabilidade, com 93,8% dessa população devidamente empregada.

De acordo com dados da Catho, o salário médio de um profissional da Contabilidade hoje está na casa de R$ 4.631, contudo as faixas podem variar de uma região para outra.

