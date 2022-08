Colégio Militar Tiradentes realiza solenidade para estudantes

Em solenidade promovida para agraciar os estudantes ocorrida na quadra poliesportiva do Colégio Militar Tiradentes, em Rio Branco, na sexta-feira, 19, foram realizadas as entregas de alamares aos alunos destaques do primeiro bimestre de 2022.

Estiveram presentes no local do evento autoridades civis e militares, além de pais e professores que orgulhosos acompanharam as entregas das peças de uniforme militar aos alunos.

A major Eliana Maia, diretora do Colégio Militar, falou sobre a importância da educação. “Nosso colégio se tornou uma referência na educação. Prezamos também pelos valores cívicos e morais, e sabemos que por meio da educação mudaremos o futuro da nação”.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias, falou da felicidade de presenciar o momento. “A Polícia Militar se dedicou muito para incluir o colégio militar em suas atividades, por isso, ficamos felizes em ver os alunos disciplinados e firmes nos estudos, pois através disso seremos éticos, educados e respeitosos, e isso faz bons filhos, bons pais e bons cidadãos”.